'Mangueirosamente' vai ao ar com palpites para o Oscar 2022

Os palpites sobre os futuros vencedores do Oscar 2022 são tema do próximo episódio do videocast "Mangueirosamente", do jornalista Ismaelino Pinto, que será disponibilizado hoje, sexta-feira, 25, às 19h. Os convidados são o cineasta Fernando Segtowick e o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará, Marco Antônio Moreira. A 94ª cerimônia do Oscar acontece no domingo, 27, em Los Angeles.

Ismaelino, que também é crítico de cinema, aproveitou a expectativa pelo festival mais famoso do cinema para criar um episódio especial do "Mangueirosamente", que tem como principal tema a cidade de Belém.

Na oportunidade, o programa presta homenagem a Pedro Veriano, crítico e pesquisador de cinema, que é referência em Belém do Pará.