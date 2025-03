Mangueirosamente recebe a advogada Larissa Esteves, especialista em imigração para Portugal

O número de brasileiros residentes em Portugal tem crescido exponencialmente devido à qualidade de vida do país e outras questões. Após mais de 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil, é a vez dos brasileiros se mudarem para aproveitar os benefícios do país lusitano. Por isso, o videocast Mangueirosamente desta semana, comandado pelo jornalista Ismaelino Pinto, recebe a advogada e especialista em imigração, Larissa Esteves, para contar um pouco de sua história no país e dar dicas para novos imigrantes que pretendem residir em Portugal.

VEJA MAIS

Moradora de Lisboa, Larissa Esteves se mudou para Portugal em 2018, logo após o término de sua faculdade de direito, em busca de algo diferente e para realizar o seu mestrado. “São quase 7 anos que eu moro em Portugal e me apaixonei pelo país e pela qualidade de vida. Quando eu cheguei, fui buscando formas de saber como eu poderia atuar como advogada e nesse caminho, morei na Espanha também, onde vi a necessidade de ajudar outros imigrantes enquanto brasileira”, explica Larissa.

Sobre o crescente número de pessoas que procuram Portugal para emigrar, principalmente após a pandemia do Covid-19, a especialista destaca que o maior atrativo do país é a maior qualidade de vida. “Muitas pessoas buscaram uma melhor qualidade de vida. Então eu acho que hoje Portugal tem sido um destino muito procurado por conta da qualidade de vida, da segurança e do idioma”. Além disso, Larissa destaca que o clima também é um forte atrativo para os brasileiros: “Atrelado a tudo isso, da qualidade de vida ser um pouco mais barata que outros países da União Europeia, a gente tem um clima excelente. No verão a gente tem sol, diferente de outros países que o frio é bem intenso, em Portugal a gente tem sol quase o ano todo”, afirmou a especialista.

Apesar dos diversos atrativos do país português, Larissa Esteves contou em entrevista que a xenofobia ainda é um obstáculo para imigrantes, mas que aconselha os seus clientes a mudarem a sua forma de pensar e de encarar os desafios, já que por ser uma língua parecida, o português de Portugal tem as suas peculiaridades. “Quando a gente chega, a gente acha que tudo é xenofobia. Então no início eu senti na universidade, na forma de falar e na forma de comunicação, porque é o mesmo idioma, mas tem palavras diferentes, como no inglês ou no espanhol. Então no início a gente sente um pouco esse impacto, mas com o tempo a gente se adapta”, explicou a advogada.

Larissa destaca também que, como o número de brasileiros no país tem crescido bastante, há uma rede de acolhimento feita pelos próprios brasileiros, principalmente pelos paraenses. “Tenho um grupo de amigos paraenses e em todas as datas comemorativas a gente procura se reunir, trazer a cultura paraense e fazer as comidas típicas. Então tem essa rede de apoio maior”, contou a advogada.

Residente em Portugal há 7 anos, Larissa conta que sua maior saudade são os almoços de domingo com a família, das comidas caseiras e típicas de Belém, além do período do Círio de Nazaré. A especialista em imigração estará em Belém até o próximo dia 15 de março realizando atendimentos presenciais e, após esse período, retorna para Lisboa e segue com os atendimentos de forma online.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)