Mangal das Garças terá oficina de confecção de pulseiras para crianças e visitação de novas aves

Na manhã deste domingo de abril (7), a partir de 10h, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças realiza mais uma edição do "EcoArte". O projeto infantil gratuito, tradicional aos domingos no espaço, propõe uma oficina de confecção de pulseiras, com o uso de sementes e outros materiais sustentáveis.

O Clube da Animação, responsável por levar diversão às crianças, está confirmado na programação. Na oficina, os participantes vão criar acessórios e aprender sobre a importância da sustentabilidade e o papel da população local na preservação da floresta.

O projeto educativo leva as crianças para um dia ao ar livre com a oportunidade de estreitar o contato com a fauna e flora da região. A entrada no Parque e a participação na programação são totalmente gratuitas.

O projeto "EcoArte" visa fomentar a educação ambiental abordando diferentes temas, de forma lúdica e criativa. Todos os domingos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e a Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças, oferecem programações gratuitas voltadas ao público infantil no Parque Zoobotânico.

Para quem deseja visitar os espaços monitorados do Mangal das Garças, eles também estarão abertos, como Viveiro das Aningas, Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria, no valor de R$ 7,00.

NOVAS ESPÉCIES DE AVES

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças recebeu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, quatro novas espécies de aves: uma coruja caburé, um gavião, um socozinho e dois quero-queros, todas ainda filhotes.

Após um período de adaptação, as aves foram inseridas nos ambientes de visitação do Parque Zoobotânico e podem ser vistas a partir deste mês, sempre de terça a sexta, às 10h15, nas proximidades da ilha das aves.

A coruja caburé (Glaucidium brasilianum) foi resgatada no município de Curuçá e conduzida ao Mangal por meio de órgão ambiental. O mais novo filhote de Socozinho (Butorides striata), foi resgatado dentro do próprio Parque, onde há reprodução natural do espécime, ele tinha uma fratura na asa, por isso precisou de tratamento e imobilização.

O gaviãozinho (Gampsonyx swainsonii) foi resgatado ainda bem pequeno, na área do prédio da Marinha, localizado ao lado do Mangal. O espécime é o menor gavião do país, mede entre 20 e 28 centímetros de comprimento e pesa entre 94 e 102 gramas. Já os dois filhotes de Quero-quero (Vanellus chilensis) foram deixados no portão complexo por um grupo de jovens.

Agende-se

Projeto "Ecoarte"

Data: domingo, 07

Hora: a partir de 10h

Local: Mangal das Garças - Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, Belém.

Entrada gratuita