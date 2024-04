Mangal das Garças oferece oficina de pintura gratuita para crianças neste domingo, 14

O Mangal das Garças se tornará um espaço de pintura e arte neste próximo domingo (14), com a programação ‘As cores do Mangal’, uma iniciativa gratuita que vai oferecer uma oficina de pintura para as crianças que visitarem o Parque Zoobotânico.

Pintura e ecologia

O evento começará às 10h, dentro do Projeto Ecoarte, que tem o objetivo de estimular educação ambiental para crianças através da arte e de brincadeiras lúdicas. Além da oficina, as crianças que forem ao Mangal das Garças poderão usufruir de outras atividades realizadas pelo Projeto Ecoarte.

A programação do domingo será comandada pela turma do Clube da Animação, que irá administrar a oficina de pintura em papel reciclado. Além da atividade de colorir, as crianças também vão aprender mais sobre os animais da fauna amazônica.

A intenção na programação é estimular brincadeiras lúdicas e dinâmicas, que estimulem a educação ambiental para as crianças de uma forma leve e criativa.

A brincadeira lúdica da pintura sempre diverte a criançada que participa (Beatriz Santos/Ascom PARÁ2000)

Fernanda Scaramuzzini é coordenadora de Marketing, Comunicação e Cultura da OS Pará 2000, que administra o Parque Zoobotânico Mangal das Garças. Para ela, os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Ecoarte são muito importantes e devem ser incentivados pela família das crianças.

“A pintura tem um papel significativo no desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional da criança, além disso, enquanto participam da oficina, elas vão aprendendo sobre a importância dos nossos animais, e do cuidado com a natureza. Atividades como essa devem ser estimuladas, tanto por nós, enquanto instituição, quanto pelos pais, avós, tios e cuidadores. Traga sua criança para se divertir e aprender no Mangal", convida a gestora.

O Projeto Ecoarte foi criado em 2023, e em março completou 1 ano de programações no Parque Mangal das Garças. Ao todo, 50 edições do projeto foram realizadas e destinadas para a diversão das crianças que visitam o espaço.

Outras Programações

Além da oficina, os visitantes do Mangal das Garças poderão visitar a extensa programação diária do Parque Zoobotânico (Beatriz Santos/Ascom PARÁ2000)

Além da oficina de pintura, quem for ao Parque Zoobotânico poderá usufruir das programações diárias que envolvem toda a fauna presente no ambiente preservado. Confira abaixo os horários:

08h30 - Alimentação das Iguanas

09h - Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h - Soltura de Borboletas

10h30 - Alimentação das tartarugas no lago

11h - Alimentação das Garças

11h15 - Voo do Gavião Alba

15h - Alimentação das Garças

17h - Passeio das Corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 - Alimentação das Garças

O Mangal das Garças também tem espaços monitorados que podem ser visitados, entre eles o Viveiro das Aningas, Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. Nesta programação, é necessário adquirir um ingresso na bilheteria, no valor de R$ 7,00. O Parque funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas-feiras para manutenção.

Vale ressaltar que em todos os domingos o Parque Zoobotânico Mangal das Garças oferece uma programação gratuita, sempre voltada para o público infantil.

Serviço:

Projeto Ecoarte - 'As cores do Mangal'

Data: 14 de abril (domingo)

Horário: 10h.

Local: Mangal das Garças, na rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém