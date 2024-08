‘Manga Curumim’ é apresentado na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Nesta quarta-feira (20), o espetáculo "Manga Curumim” será apresentado dentro da programação da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no setor “Vozes da Ancestralidade”, na Arena das Artes, a partir das 17h, no Hangar Centro de Convenções.

Lembrando que toda a programação é gratuita.

O espetáculo é uma animação que leva o público ao universo mágico do imaginário amazônico. Através de uma narrativa cativante, a trama mostra a história de Curumim, um menino curioso que nasce do caroço de uma manga. Ele busca seu lugar no mundo a partir dos encontros com seres encantados.

A saga do garoto, que vai da floresta que sofre com queimadas, até a cidade grande, apresenta a sua transformação tanto fisicamente quanto em autoconhecimento.

Na dramaturgia e na visualidade “Manga Curumim” é apresentada a cultura indígena e narrativas ancestrais.

A aventura do personagem é uma reflexão ao nosso lugar no mundo, identidade, questões sociais e também uma crítica à sociedade que desmata a floresta em nome de um falso desenvolvimento.

Com uma combinação envolvente de música, dança e teatro de bonecos, "Manga Curumim" oferece uma experiência sensorial e vibrante para todas as idades, celebrando as tradições e a rica diversidade da Amazônia. Prepare-se para uma jornada repleta de magia e aprendizado, que toca o coração e expande a imaginação.

Com direção de Maycon Douglas e dramaturgia de Ana Marceliano, a peça mistura várias linguagens teatrais como teatro de bonecos e de formas animadas, máscaras, além de dublagem e músicas autorais, uma das características do Dirigível Coletivo.

VOZES DA ANCESTRALIDADE

No Ponto do Autor pertencente às “Vozes da Ancestralidade”, ocorre a conversa com o autor, autógrafos em obras e lançamentos de livros.

Às 16h, Barbara Alves estará lançando “A lenda do Pretinho da Bacabeira”; às 17h, David Farias, conversa sobre “O comércio de escravizados no Vale do Tocantins 1842 – 1887”.

Paula Soul com “Devir”; Eva Potiguar, Vanessa Ratton, Kawaci Wajãpi, Megue Tupinambá e Claudia Flor D’Maria com “Álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade: Mulherio das letras indígenas”, estarão disponíveis para bate papo com o público a partir das 18h.

Às 19h, Marilda Martins lança “Vidas Abreviadas”; e às 20h, terão dois lançamentos, Eliana Alves Cruz com “Gênios da Nossa Gente” e Roberta Tavares com “Lugar de se morrer é também o poema”.