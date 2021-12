Maísa testa positivo para covid-19 e cancela réveillon

Maisa revelou que ela e a mãe foram diagnosticadas com covid-19. A apresentadora e atriz deu a notícia para os fãs ao abrir uma caixinha de perguntas, em que foi questionada sobre a saúde de seu pai, que já havia apresentado sintomas antes, com um teste apontando a presença do vírus. Ela aproveitou para tranquilizar os seguidores, detalhando que está bem e que já esperava o resultado do teste, após o pai ter contraído o coronavírus.

"Meu pai está ótimo, inclusive ontem eu e minha mãe testamos positivos, o que já esperávamos. Por isso estávamos em casa fazendo testes, todos deram negativo, mas ontem eles deram positivo. E é isso, vamos ficar aqui", explicou Maisa em seus stories do Instagram.

Ainda na interação com os fãs, a apresentadora contou que estava animada para passar o Ano Novo em Japaratinga (AL), mas que apesar do cancelamento dos planos, já tem uma agenda para passar o tempo durante o isolamento. "Botar séries e filmes em dia, atualizar a rede social ao lado, porque estou devendo, e organizar coisas que quero doar — de acessórios e de produtos de pele", disse a jovem.