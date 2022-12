Mais dois nomes são cotados para o time camarote do BBB 23

Mais dois possíveis nomes a fazerem parte do time camarote do BBB 23 foram divulgados na tarde desta segunda-feira (12), pelo colunista Léo Dias. O jornalista informou que as influenciadsoras de conteúdo Dora Figueiredo e Sofia Santino estão cotadas para o time.

Dora Figueiredo esteve na Farofa da Gkay e causou nos dias de festa. Ela soma mais de um milhão de seguidores no Instagram e no Twitter. Já Sofia Santino é de Recife, tem mais de três milhões de seguidores no Instagram e três milhões em seu canal no Youtube.

Até o momento, a TV Globo ainda não divulgou a data exata que vai começar o BBB 23, que está previsto para o mês de janeiro. Outros nomes já estão sendo citados como Wanessa Camargo, Lucas Guimarães, Vitão e entre outros.