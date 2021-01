Mãe que abandonou brasileira do 'Big Brother' Itália surge em programa: ‘não diga essas coisas'

A brasileira, Dayane Mello, participante do "Grande Fratello Vip", o "Big Brother" da Itália, recebeu um vídeo enviado por sua mãe biológica, que a abandonou na infância. Anteriormente, na casa, a modelo disse que a mãe era uma prostituta e que o pai lhe resgatou de uma situação de abandono, pois ela se lembrava de ser uma criança que andava toda suja.

No trecho exibido pela emissora italiana, Ivone dos Santos, a mãe de Dayane, fala das dificuldades financeiras que teve e desmente as histórias contadas de que era uma prostituta.

"Eu fiquei grávida aos 18 anos, do meu primeiro filho, e pouco tempo depois eu tive Dayane. Eu passei por muitas dificuldades, mas eu nunca fui uma prostituta. O pai de Dayane a pegou de mim quando ela tinha sete anos e nunca me ajudou. Eu sofri muito por você, Dayane, mas eu peço para que você siga sua vida e me deixe viver minha vida. Eu te amo, mas não diga mais essas coisas", disse Ivone.

Na atração, Dayane disse que a última vez que viu sua mãe tinha 13 anos e as únicas informações que tinha sobre ela, foi o que lhe foi contado.

"Eu peço desculpas, porque eu não queria machucá-la. Mas não consigo sentir amor. Sim, ela me colocou no mundo, mas ela não sabe o que se passou na minha vida e na dos meus irmãos. Quero dizer que da minha parte não há julgamentos, existe uma história que me foi contada. É difícil expressar um sentimento por uma pessoa que não esteve presente. Só quem passou por isso sabe o que estou dizendo", disse.