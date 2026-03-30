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Mãe de Virginia Fonseca reata namoro com sanfoneiro: “É meu”

Empresária e mãe da influenciadora Virginia Fonseca e músico estavam separados desde dezembro de 2025 e foram vistos juntos nesta segunda-feira (30/3)

O Liberal

A empresária Margareth Serrão, de 58 anos, reatou seu namoro com o músico Danilo Nascimento, de 38 anos. A informação veio à tona nesta segunda-feira (30/3), após o casal aparecer junto. Eles estavam separados desde dezembro de 2025, e o sanfoneiro chegou a se declarar para a mãe da influenciadora Virginia Fonseca no mês passado.

A reaproximação, que vinha sendo discreta, foi confirmada pela própria Margareth Serrão em uma postagem no Instagram na tarde desta segunda (30/3). A informação "escapou" durante a visita da humorista Vovó Ana.

Interação no Instagram

Durante uma brincadeira com Danilo Nascimento, a mãe da influenciadora Virginia Fonseca fez questão de marcar território. Em tom bem-humorado, Margareth afirmou: "Vovó, vai devagar que esse homem aí é meu, não vai querer tomar ele não".

Declaração de amor em fevereiro

No começo de fevereiro, pouco tempo após o término, o músico Danilo Nascimento usou suas redes sociais para se declarar à mãe de Virginia Fonseca. Em uma série de postagens nos stories, o sanfoneiro revelou que, apesar de não estarem mais juntos na época, continuava amando a ex-companheira.

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