Modelo acusa neto de Mussum de roubo e ‘boa noite, Cinderela’; jovem nega acusações
Suposta vítima afirma ter sido dopado e relata prejuízo de cerca de R$ 15 mil
O ator e cantor Pedro Mussum Neto, neto do ex-Trapalhão Mussum, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para se manifestar após ser apontado como suspeito de dopar e roubar o modelo Kyle Goffney.
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De acordo com o relato de Goffney, o episódio teria ocorrido em seu apartamento. Ele alega que Pedro teria utilizado o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” para dopá-lo, aproveitando-se de seu estado de inconsciência para levar aproximadamente R$ 15 mil.
O modelo também afirmou que existem imagens de câmeras de segurança que registrariam a entrada e saída do artista do imóvel, além de indicar que ele teria deixado o local enquanto a vítima ainda necessitava de socorro.
Pronunciamento
Em resposta, Pedro publicou um vídeo em seu perfil no Instagram negando as acusações. Segundo ele, mantém uma relação de amizade com o modelo há anos, o que, de acordo com sua versão, sempre foi pautado por respeito e responsabilidade.
“Ao notar que ele não estava bem, tomei a iniciativa de ligar para o SAMU, buscando garantir sua integridade física. As acusações ignoram completamente esses fatos e distorcem a realidade de forma muito séria e grave”, completou.
Ainda na gravação, o ator classificou as acusações como graves e disse que os fatos estariam sendo distorcidos. Ele informou que registrou um boletim de ocorrência e que pretende adotar medidas judiciais em relação às declarações feitas pelo modelo.
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