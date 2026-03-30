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Após um mês internada, Dona Onete tem alta de hospital e celebra volta pra casa

Artista estava internada desde o finalzinho de fevereiro e agradeceu o atendimento dos profissionais da unidade hospitalar

Eduardo Rocha
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Dona Onete: feliz com a alta hospitalar em Belém (Foto: Reprodução Redes Sociais)

A cantora paraense Dona Onete, de 86 anos, e conhecida como a Rainha do Carimbó Chamegado, teve alta nesta segunda-feira (30) do Hospital Beneficência Portuguesa. Ela estava internada nessa desde 27 de fevereiro para tratamento de infecção urinária. Na saída do hospital, Dona Onete brincou ao mencionar a recomendação médica de manter o cuidado com a alimentação. "Eles mandaram eu virar jabuti, né? Quer dizer que é para só comer quase verdura", disse a artista, referindo-se ao consumo de verduras e legumes.

Antes de deixar o hospital, Dona Onete fez questão de gravar um vídeo para agradecer a Deus e a todo o corpo médico da instituição, incluindo o presidente Alírio Gonçalves. A cantora enalteceu a atenção que recebeu da parte dos médicos, enfermeiras e de outros profissionais da unidade hospitalar.

Dona Onete ressaltou que precisou de transfusão de sangue e pôde contar com doações. "Eu quero que vocês, depois e verem isso aí (o vídeo), continuem dando sangue, continuem por que tem muitas pessoas que estão precisando de sangue", recomendou a cantora e compositora. Ela precisou de três bolsas durante o tratamento médico. 

"Obrigada por tudo, gente. Que Deus o abençoe, Nossa Senhora de Nazaré proteja. São José, segure, doutor, na mão de vocês, para vocês terem força para cuidar muito mais das outras pessoas e a família, tudo com saúde", finalizou Dona Onete.

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