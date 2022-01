Mãe de Marília Mendonça se pronuncia sobre polêmica

Ruth, mãe de Marília Mendonça e de João Gustavo, fez um depoimento à Quem, com exclusividade sobre a polêmica envolvendo Naiara Azevedo.

"Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela. Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.”

O motivo para Gustavo ter se exaltado não é somente por conta da parceria musical das duas. Muito antes de ter sido lançada, Marília já teria se arrependido de ter gravado a canção e não gostaria de ter a imagem associada a de Naiara Azevedo e o lançamento em um momento "oportuno" pós-morte da Marília e com a entrada de Naiara no programa pegou os familiares e amigos mais próximos dela de surpresa.

A música de Marília e Naiara foi gravada em setembro de 2020, e seria lançada em janeiro de 2021, quando Naiara participou do fatídico almoço com o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) em que ele mandou a imprensa enfiar leite condensado no "rabo". Desde então, a sertaneja tenta melhorar sua popularidade se aproximando de influenciadores e outros famosos sem muito êxito. Outro fato é que Naiara teria alterado o clipe da música em que elas apareceriam juntas, para um vídeo apelativo da Marília no telão enquanto ela encena um choro.

Não é de hoje também que as lágrimas de Naiara têm incomodado a família e os amigos mais próximos de Marília. Desde o velório, quando ela ficou a maior parte ao lado caixão, saindo em todas as fotos de sites como amiga íntima de Marília. A verdade é que elas nunca foram próximas e a gota d’água para o ranço se instalar de vez foi quando ela até se ajoelhou no palco do Domingão fazendo homenagem para Marília.