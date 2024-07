Mãe de Lexa surge bêbada nas redes sociais e sugere 'suruba'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, causou polêmica nas redes sociais durante a madrugada desta quinta-feira (18). Aparentemente embriagada, a empresária apareceu nos stories do Instagram, fez gestos sensuais e mencionou a possibilidade de uma suruba com alguém.

Nos primeiros vídeos compartilhados, Darlin revelou parte dos seios, após passar a mão por dentro de sua blusa. Nas imagens, ela escreveu a legenda “Louca em você”.

Em um outro vídeo, um dos mais polêmicos da madrugada, ela elogiou os atributos físicos de uma amiga, a qual ela chamou de muito gata. Darlin ainda mostrou a amiga dançando com o bumbum próximo do rosto dela. “E essa bunda toda na minha cara, o que eu faço?”, escreveu nos stories.

No último vídeo compartilhado com os seguidores, a mãe de Lexa trocou de roupa e passou a usar um short. Em um certo momento, ela baixou a peça de roupa e dançou de costas para a câmera do celular. Nesse momento ela falou sobre a possibilidade da ‘surub’: “Completa a frase: Surub…., e tá tudo bem! Quem quem sou”.

Horas mais tarde, Darlin voltou aos stories e comentou sobre os compartilhamentos anteriores. “Pessoa que bebe demais, se ferra no dia seguinte. Gente, eu escrevi um lance, mas é um programa que eu participei de TV, tá, bjs. Recebi meus compadres aqui em casa, não teve suruba não”, se pronunciou a empresária.