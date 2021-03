Mãe de Arcrebiano levanta torcida nas redes sociais para eliminação do Projota

A indicação do rapper Projota ao paredão do ‘BBB 21’ foi bastante celebrada pela mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, em suas redes sociais, na noite do último domingo (14). Ela levantou torcida para que o cantor fosse o próximo eliminado do reality show.

"Os meus parabéns vão hoje pro Fiuk. Hoje ele fez a escolha certa", disse nos stories do Instagram.

Logo em seguida, Ana publicou uma imagem com os três brothers que estão no paredão da semana, Projota, Pocah e Thaís, e escreveu: “Fora, Projota".

"Você ainda faz parte da minha indignação, não esqueci", completou.