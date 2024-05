Lutador brasileiro vai contracenar com The Rock em filme de ex-campeão do UFC; confira

Caio Machado, lutador brasileiro em ascensão no UFC, foi confirmado para participar de um projeto cinematográfico repleto de estrelas. Ele estará no filme "The Smashing Machine", que retrata a vida de Mark Kerr, ex-campeão dos pesos pesados do UFC, com lançamento previsto para 2025.

VEJA MAIS:

Caio atuará ao lado de Dwayne Johnson, conhecido como "The Rock", que será o protagonista do filme. Machado interpretará Pete Williams, famoso por ter nocauteado Mark Coleman na 17ª edição do UFC em 1998. A informação foi divulgada pela Ag. Fight.

Com 29 anos, Caio Machado começou no MMA em 2017 e fez sua estreia no UFC em 2023. Embora tenha perdido as duas lutas que disputou no Ultimate até agora, seu cartel inclui oito vitórias, três derrotas e um empate.

“The Smashing Machine”

Dwayne Johnson já iniciou a preparação para seu novo papel no cinema. Nas redes sociais, ele anunciou que está treinando MMA para interpretar Mark Kerr, ex-campeão do UFC.

O filme "The Smashing Machine", que leva o apelido do lutador, será produzido pelo renomado estúdio A24. A narrativa abordará tanto as conquistas quanto os desafios pessoais e profissionais de Kerr.

Além de Dwayne Johnson, o elenco contará com Emily Blunt, que interpretará a esposa de Kerr. Caio Machado, atleta do UFC, assumirá o papel de Pete Williams, conhecido por seu nocaute em Mark Coleman.

Dwayne Johnson focará principalmente em técnicas de luta agarrada, destacando a habilidade de wrestling que marcou a carreira de Mark Kerr.