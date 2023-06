Luiz Schiavon morreu: tecladista do RPM e fundador da banda tinha 64 anos

O rock brasileiro perdeu outrro membro e criador. Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM, morreu nesta quinta-feira (15). O falecimento ocorreu em São Paulo. O artista tinha 64 anos. A informação foi confirmada, em nota, pela família do músico, e uma declaração oficial foi divulgada pelo perfil oficial do grupo no Instagram.

Luiz Schiavon nasceu em 12 de setembro de 1958 e encontrou sua paixão pela música desde cedo. Ele aprendeu a tocar piano e teclado ainda jovem. Sua trajetória no mundo da música começou a ganhar forma quando, na década de 80, conheceu Paulo Ricardo, vocalista do RPM, e juntos formaram uma parceria que mudaria suas vidas para sempre.

O músico contribuiu de maneira significativa para a sonoridade característica do RPM. Seus arranjos de teclado distintos e cativantes foram essenciais para o sucesso da banda. Em músicas como "Rádio Pirata" e "Olhar 43", seus acordes envolventes e melodias marcantes se tornaram marca registrada da banda, conquistando fãs por todo o país.

Além de sua contribuição como tecladista, Schiavon também se destacou como produtor musical. Ele foi responsável por produzir álbuns do RPM, bem como de outros artistas brasileiros renomados. Sua habilidade em dar vida às composições e sua capacidade de criar arranjos únicos tornaram-no uma figura essencial nos bastidores da indústria fonográfica.

A história do RPM não foi isenta de turbulências, e em 1987 a banda se separou. No entanto, Schiavon seguiu seu caminho na música. Participou de projetos paralelos, colaborou com outros artistas e continuou a explorar sua criatividade por meio da produção musical. Mesmo após o hiato do RPM, o legado musical de Luiz Schiavon permaneceu vivo e influente.

Após anos afastado dos holofotes, em 2017, o RPM decidiu se reunir para uma turnê comemorativa, trazendo à tona novamente os sucessos que marcaram uma geração. Luiz Schiavon retornou ao palco, reencontrando seu papel fundamental no grupo e emocionando os fãs que ansiavam por reviver os momentos icônicos da banda.

Nota oficial do RPM

"​É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu.



Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo.



Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão.



Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações.



Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele."