Luh Macedo realiza fetiche de muito marmanjo e sensualiza em oficina mecânica

Luh Macedo, a atual Musa do São Paulo, posou sensual em uma oficina mecânica e mostrou que a mulher pode ser desejada independente de seu tipo e local de trabalho. Tradicional reduto masculino, o local serviu de cenário para um ensaio pra lá de sensual.

Defensora do poder feminino, a beldade usou um micro short branco que deixou seu bumbum tamanho GG em destaque, e mostrou que as mulheres não tem medo de trabalhos pesados. “Adoro o clima das oficinas e fico feliz de saber que cada vez mais mulheres estão adotando esse tipo de trabalho. Somos o que quisermos ser, afinal mulheres fazem trabalhos muito melhor que a maioria homens”, disparou.

Em preparação para a disputa final do Musa do Brasileirão, que acontece em novembro, Luh conta que está tranquila para o desfile: “O título de musa do meu time do coração já valeu por todo o esforço. Agora vou tranquila para a disputa do título nacional. Sei que a concorrência é grande, mas confio no meu potencial”, garantiu a musa tricolor.