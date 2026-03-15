Ludwig Göransson vence seu terceiro Oscar por 'Pecadores'
Ele já vinha fazendo uma temporada de premiações bem-sucedida
Ludwig Göransson, que conquistou o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original, venceu o Oscar pela terceira vez na carreira. Ele ganhou anteriormente por Oppenheimer, em 2024, e Pantera Negra, em 2019. Ele já vinha fazendo uma temporada de premiações bem-sucedida, inclusive no Grammy, principal prêmio da música, onde Pecadores ganhou Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.
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