Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ludwig Göransson vence seu terceiro Oscar por 'Pecadores'

Ele já vinha fazendo uma temporada de premiações bem-sucedida

Estadão Conteúdo
fonte

Michael B. Jordan fez gêmeos em "Pecadores" (Divulgação)

Ludwig Göransson, que conquistou o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original, venceu o Oscar pela terceira vez na carreira. Ele ganhou anteriormente por Oppenheimer, em 2024, e Pantera Negra, em 2019. Ele já vinha fazendo uma temporada de premiações bem-sucedida, inclusive no Grammy, principal prêmio da música, onde Pecadores ganhou Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oscar 2026

Melhor Trilha Sonora Original

Pecadores
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

O MAIS PREMIADO DA NOITE

Oscar 2026: 'Uma Batalha Após a Outra' vence categoria de 'Melhor Filme'

O filme americano conseguiu superar os concorrentes como 'Hamnet', 'Marty Supreme' e 'O Agente Secreto'. A cerimônia ocorreu neste domingo (15)

15.03.26 23h48

CONQUISTA

Oscar 2026: Michael B. Jordan vence 'Melhor Ator' com o filme 'Pecadores'

O ator levou um dos mais requisitados prêmios na noite deste domingo (15)

15.03.26 23h28

CINEMA

Oscar 2026: 'Valor Sentimental' ganha de 'O Agente Secreto' e vence Melhor Filme Internacional

O filme 'O Agente Secreto' também concorria na mesma categoria, mas não conseguiu levar a estatueta para a casa

15.03.26 23h06

TRANSMISSÃO

Grupo Liberal acompanha Oscar 2026 em live com especialistas e debate sobre premiados

Transmissão reuniu comentaristas para analisar os principais momentos da premiação

15.03.26 22h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

O MAIS PREMIADO DA NOITE

Oscar 2026: 'Uma Batalha Após a Outra' vence categoria de 'Melhor Filme'

O filme americano conseguiu superar os concorrentes como 'Hamnet', 'Marty Supreme' e 'O Agente Secreto'. A cerimônia ocorreu neste domingo (15)

15.03.26 23h48

APOIO

Bruna Marquezine usa broche em apoio a Wagner Moura no Oscar 2026: 'Molho brasileiro'

Atriz brasileira passou pelo tapete vermelho com acessório em homenagem ao ator indicado a Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”

16.03.26 0h32

BASTIDOR

VÍDEO: Lázaro Ramos comemora assento 'pertinho do palco' no Oscar 2026

O ator foi convidado pelo amigo Wagner Moura para acompanhá-lo na cerimônia especial neste domingo (15)

15.03.26 22h44

EITA!

Fernanda Campos recusa R$ 100 mil para gravar pornô com Kid Bengala: "Tenho medo"

A musa ficou conhecida após caso com Neymar e afirmar que ele durou apenas 6 minutos na cama. “Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né?”

19.11.24 8h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda