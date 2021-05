Lucyan Costa resgata o brega da saudade com álbum novo

O cantor e compositor paraense Lucyan Costa ressurge com o brega da saudade, sucesso nas décadas de 80 e 90, com o álbum de estreia da carreira "A volta do Brega Raiz". O artista apresenta 10 músicas inéditas com os timbres e batidas que são sucesso nos bailes da saudade. Quem quiser conferir o trabalho, já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Lucyan começou a carreira há três anos e vinha realizando shows pela cidade. Mas com o início da pandemia ele resolveu colocar em prática a gravação do primeiro álbum. "Como tudo parou tive a possibilidade de pensar no projeto", disse o artista, que sempre soube o que queria com esse trabalho.

"Eu sempre gostei desse estilo de brega, pois desde criança escutava por causa do meu pai. Por isso, foi pensado com bastante carinho e também com o cuidado de fazer o resgate dos timbres e das batidas desse gênero musical", destacou.

O álbum traz 10 faixas, oito de autoria do artista, algumas em parceria e duas são músicas de parceiros: “Atemporal”, de Bruno Benitez e Dudu Neves e “Vem Matar essa Vontade” de Félix Robatto. A última faixa do disco é “Melodia e Paixão”, composição de Lucyan em parceria com a poeta Ana Meireles, sua mãe, que já havia sido lançada em setembro de 2020 com clipe e ganhou uma regravação.

No mês de junho, o artista vai lançar o clipe "Naquela noite", no Sons do Pará. O clipe foi gravado na própria casa do artista com um cenário retrô dos anos 80.

A produção musical é assinada pelos músicos Félix Robatto e Bruno Benitez, que fizeram uma grande pesquisa sobre timbragens e pegadas, buscando referência nos sucessos que marcaram a época de artistas como Magno, Teddy Max, Mauro Cotta, Luiz Guilherme e Ivan Peter.

“O Brega Passado segue forte, mas com pouca produção nova. Seguimos ouvindo os clássicos do passado. Esse disco é diferente porque são músicas novas com a pegada desse Brega Saudade”, diz Félix.