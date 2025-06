Lucinnha Bastos canta a Amazônia na Belém do coração

Ela se define como uma pessoa apaixonada por tudo que se relaciona a Belém, ao Pará, à Amazônia. Por isso, ao longo de 44 anos de carreira, cantou e canta o que revela, traduz essa região em versos e melodias. Então, poder reencontrar o canto de Lucinnha Bastos no Teatro do Sesi, às 20h deste sábado (21), para conferir o show “Canta Amazônia Acústico” servirá para rejuvenescer o jeito de ser amazônida a partir da voz e interpretação de quem sabe o que diz.

“Será um show intimista e para puxar o público para cantar comigo, porque eu sei que é um momento muito bacana, as pessoas são sempre muito receptivas”, adianta a artista.

O repertório tem Nilson Chaves, Vital Lima, Edyr Proença, Adalcinda Camarão, Waldemar Henrique, Paulo André e Ruy Barata, Pedrinho Cavalléro, Edmar Rocha (“Mosaico de Ravena”), Firmo Cardoso, Dino Souza e outros.

Por ter sido no começo da carreira crooner da banda Sayonara fundada pelo pai dela, Luciano Bastos, Lucinnha canta tudo, ou seja, estilos diversos. Em sua trajetória artística, essa cantora optou por interpretar canções de compositores regionais e coleciona momentos históricos como é o caso dos álbuns “Canta Amazônia I e II”, de 1997 e 2000.

São esses dois trabalhos que embasam o show deste sábado, pelo fato de que o público sempre fala com carinho desses álbuns. E, assim, passados 28 anos do lançamento do projeto, Lucinnha quis voltar ao teatro, para atender os fãs e celebrar a Amazônia por meio das canções desses dois discos.

Cantar junto

Para isso, ela terá ao seu lado Gerson Araújo ao violão, Figueiredo Jr na guitarra, Kleber Benígno na percussão e na produção Silvia Hundertmark. A expectativa da cantora é cantar com o público clássicos como “Uirapuru”, “Belém- Pará-Brasil”, “Flor do Grão-Pará”, “Ao pôr do sol” e “Pauapixuna”.

“Eu sou apaixonada pela minha terra, pela minha cidade, sou apaixonada por tudo o que envolve a Amazônia. Nós temos uma riqueza absurda, uma diversidade cultural imensa, as pessoas que vêm de fora ficam apaixonadas, e eu sou a primeira a me encantar e a divulgar, a defender e gostaria que todo mundo abraçasse e valorizasse”, enfatiza Lucinnha Bastos.

Ela já dividiu sua arte de cantar com Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Jane Duboc, Nilson Chaves, Mahrco Monteiro, Pedrinho Cavalléro, Arraial do Pavulagem, Nazaré Pereira, e gravou com músicos do calibre de Luizão Maia, Gilson Peranzzetta, Lenine, Sandra de Sá, Arlindo Cruz, Arturo Sandoval (trumpetista cubano) e Paulo André e Ruy Barata, entre outros nomes.

Lucinnha faz muitos show beneficentes, e diferentemente de shows em teatros, certa feita foi se apresentar pela primeira vez para crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Ophir Loyola, e “foi muito duro”. “Era um show beneficente, mas no local das pessoas enfermas, e a gente estava vendo de perto a ajuda que elas precisam”, completa a cantora. Outros momentos inesquecíveis para ela são aqueles nos quais cantou no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além da emoção de cada show. O “Canta Amazônia Acústico”, desde já, tem tudo para ser um novo momento inesquecível para Lucinnha e para o público.

Serviço:

Show ‘Canta Amazônia Acústico’

Com a cantora Lucinnha Bastos

Dia - 21 de junho de 2025

Local – Teatro do Sesi, avenida Almirante Barroso, 2540

Hora – 20h

Ingressos – R$ 80,00 com meia para estudantes

Na bilheteria do teatro e no site Sympla

Informações – 98118 0828 (produtora Silvia Hundertmark) Contatos: 3366-0971 / 3366-0972