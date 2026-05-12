Lucinha Lins revela que é preciso 'pedir licença às energias' para fazer o filme 'A Viagem'

Trinta e dois anos depois de estrelar a novela, Lucinha Lins está de volta ao universo de A Viagem com a nova versão da história para os cinemas. A atriz, que agora viverá Dona Maroca, mãe de sua personagem na produção de 1994, disse que, como a trama lida com "energias muito fortes", deu um conselho para o restante da equipe do remake: "pedir licença a todas as energias que vão fazer parte desse trabalho".

"Na leitura de texto de todos nós para esse filme, fiz esse comentário: precisamos, antes de mais nada, pedir licença a todas as energias que vão fazer parte desse trabalho", contou a atriz ao Gshow. "Precisamos estar focados no que estamos para fazer e precisamos agradecer a possibilidade de invadir um universo que acalma os corações de tantas pessoas."

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Para Lucinha, "doutrina espírita alivia o coração de todos nós diante da morte, diante da dor, diante da tristeza que possa acontecer nas nossas vidas", definindo a oportunidade de explorar o espiritismo na arte como "um privilégio".

"Acho que ter feito parte dessa novela e, agora, desse filme me faz cada vez mais acreditar na importância do outro", seguiu ela. "Sozinha, eu nunca fui e jamais serei alguma coisa importante. Esse convívio, essa atenção me fazem crescer."

Contracenando com Carolina Dieckmann, Rodrigo Lombardi e Pedro Novaes na nova produção, Lucinha vê sua presença no longa como uma responsabilidade de representar o elenco com quem trabalhou nos anos 1990. "Me sinto representando toda uma equipe, todo um elenco (...) com essa participação especial."

Em entrevista dada à revista Quem em 2025, Lucinha relatou um evento sobrenatural que tocou a equipe durante as gravações da novela. A atriz lembrou que, quando filmavam uma cena num crematório, havia uma preocupação com Christiane Torloni, cujo filho Guilherme, de 12 anos, morreu em um acidente de carro e foi cremado.

"Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado", contou ela. "Aquela borboleta acho que era o filho dela dizendo: 'Fica calma, mamãe. Eu estou bem, está tudo bem.'"

Escrito por Jaqueline Vargas e dirigido por Henrique Sauer, o filme conta ainda com Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Sara Antunes e Lola Belli em seu elenco. Esta será a terceira versão de A Viagem, que teve sua primeira exibição em 1975, na TV Tupi, antes de ser retrabalhada pela Globo em 1994.