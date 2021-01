Luciano Huck deve anunciar saída de emissora de TV e disputar a presidência

O apresentador Luciano Huck pretende deixar as telinhas brasileiras para se candidatar à eleição presidencial em 2022. A informação foi confirmada pela revista Contigo!.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, Huck deve anunciar sua saída da Rede Globo, onde apresenta o programa 'Caldeirão do Huck', ainda no meio deste ano. Ele se filiará ao Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e terá como vice o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Diante das especulações de que sairia candidato, a Globo o procurou para saber se, de fato, ele pretendia concorrer à Presidência da República e enfatizar que, se assim o fosse, teria de se submeter às regras da emissora, segundo as quais a vida político-partidária é incompatível com a permanência nos quadros da TV, mesmo depois do processo eleitoral", disse o canal ao jornalista Tales Faria, do portal UOL.

Tais regras estão em vigor e são válidas para todos os talentos da emissora. E visam a resguardar a postura de completa isenção da Globo. "Na conversa, como a emissora esperava, Luciano Huck foi franco, correto e aderente às regras mencionadas”, apurou Tales.