Luciano Huck e Angélica são adeptos ao sexo tântrico

Na nova temporada de 'Lady Night' Luciano Huck abriu o jogo sobre a rotina na cama com Angélica. O apresentador revelou que ele e a esposasão adeptos do tantra. Ele disse ainda que a prática de evolução espiritual através do sexo tem ajudado o casal a ter um bom relacionamento por tantos anos.



Curiosa com a revelação, a apresentadora Werneck, brincou. "Menina, agora estou com a imagem na cabeça da Angélica e do Luciano no tantra. Como é, todo mundo se toca no tantra?". Com uma resposta curta e afirmativa, o apresentador disse: "Toca", mostrando conhecimento no assunto.



Luciano Huck e Angélica são casados desde 2004 e têm três filhos: Joaquim, de 15 anos, Benício, de 13, e Eva, 8.