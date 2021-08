Luciano Huck desabafa em despedida do Caldeirão: “Não estava preparado”

O perfil do Caldeirão do Huck no Instagram publicou um vídeo com a reação de Luciano Huck ao saber que iria fazer a última gravação em estúdio do programa. Após ser avisado sobre o momento de despedida, o apresentador questionou integrantes da equipe para confirmar se, de fato, não havia outra gravação agendada.

Veja mais:

“Você falou isso só para eu ficar nervoso?”, perguntou Huck, ao colega do Caldeirão que gravou o vídeo. “Esse é o último Caldeirão? É mesmo? Eu achei que o último estúdio ia ser dia 28. Eu não estava emocionalmente preparado para receber essa notícia assim.”