lucas e iron comemoram 9 anos de carreira

Focados no piseiro e sertanejo, ritmo que estão em alta na atualidade, a dupla Lucas e Iron se prepara para comemorar seu nono aniversário. A animação é característica dos meninos, por isso a data não podia passar em branco.

“A gente adora comemorar e celebrar, principalmente quando temos pessoas especiais com a gente. Por isso essa data não passará em branco, e vamos brindar esse momento com nosso público e algumas surpresas”, antecipou Iron.

O aniversário de Lucas e Iron será comemorado neste sábado, 02, no Balacoolbar. Tamo Junto, Victor e João Paulo e Celine DJ também participam da festa. “Convidamos grandes amigos para fazer essa mistura com a gente. O nosso repertório já é bem variado e eclético, mas trouxemos outros artistas, de ritmos diferentes, para deixar esse momento mais especial”, explicou Iron.

VEJA MAIS

Ao longo de quase uma década, a dupla tem se destacado por fazer parte de diversos eventos na cidade, sendo presença constante em festas locais. “A gente tem um espaço bacana já na noite paraense. Nossa agenda semanal é bem extensa e sempre cheia, graças de Deus. Mas também estamos preocupados em sempre entregar o melhor para o nosso público, como, por exemplo, projetos autorais. Porém, não fazemos isso de qualquer jeito, nos dedicamos bastante para que tudo acontece com perfeição”, disse Lucas.

Lucas e Iron já abriram shows nacionais em Belém, além de terem participado este ano do Festival Pé na Areia, em Salinas, nordeste paraense. Mesmo que o cantor guarde segredo sobre novidades que estão por vir, após o aniversário e cumprir uma agende de shows com confraternizações, Lucas e Iron começam 2024 dedicados a novos projetos. “Vamos trabalhar bastante para lançar uma música nova, só o que posso antecipar é que entraremos no estúdio e gravar um projeto que é composição de um artista nacional de sucesso”, contou Lucas.

A dupla, que lançou há um ano “Tome Tome Bye Bye”, uma mistura com MC Dourado, juntou uma coreografia atual com um ritmo envolvente. No Youtube, o clipe da canção, que contou com a participação da instrutora de fitdance Samara Soares, soma mais de 22 mil visualizações.

Agende-se

Aniversário Lucas e Iron

Data: sábado, 02

Hora: 22h

Local: Balacoolbar – Av. Marechal Hermes, Praça Kennedy, 2 – Campina, Belém