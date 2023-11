Andrey Mira é cantor lírico paraense e vencedor do 14º Concurso Maria Callas, ficando em 1º lugar na categoria masculina do Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha e recebeu o Prêmio João dos Reis. O concurso é promovido pelo Conservatório de Tatuí, São Paulo, direcionado a cantores pretos, pardos e indígenas.

O Prêmio João dos Reis é em homenagem ao cantor brasileiro que viveu a transição do século XVIII ao século XIX. Para Andrey, receber o prêmio é algo único em sua carreira, principalmente pelo contexto histórico por trás do concurso. “Por onde eu passar as pessoas saberão que fui ganhador do Lapinha”, diz.

O impacto de João dos Reis na vida de Andrey é grande, principalmente por compartilharem a mesma classificação vocal. “Me sinto muitíssimo honrado e representado, porque assim como sou baixo, João dos Reis foi um dos grandes baixos do período Joanino. Assim como Joaquina Lapinha, João dos Reis impactam diretamente na minha história como solista lírico negro”, afirma.

Cantor lírico paraense vence a segunda edição do Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha

Andrey relata que, apesar das dificuldades que enfrenta por ser negro, acredita estar trilhando o caminho certo. O cantor ressalta que todas as palavras negativas que recebeu nunca foram capazes de pará-lo.

“Que ninguém pode nos parar, e que a nossa causa é totalmente legítima! Que todos nós, negros, somos capazes e dignos de estarmos como solistas nos palcos dos maiores teatros Brasil a fora”, salienta Andrey.

Apesar de toda premiação ser importante, para Andrey, essa é especial. O cantor reforça a representatividade que o concurso traz e fala que isso acrescenta força e coragem para alcançar vôos mais altos.

Para 2024, o artista deseja se preparar da melhor forma e conta que cada vitória impacta diretamente nos seus objetivos, impulsionando-o a ser melhor. “Já estou cotado para algumas das principais montagens do Theatro Municipal de São Paulo e do Theatro São Pedro, que requer muita dedicação e aplicação”, observa.

O concurso homenageia Joaquina Maria da Conceição Lapa, conhecida como Joaquina Lapinha, a primeira atriz e cantora lírica brasileira e negra a receber destaque internacional. Joaquina Lapinha foi uma das primeiras mulheres a obter autorização para participar de espetáculos públicos em Portugal. A cantora é tida como referência feminina no ramo.