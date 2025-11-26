Luau MTV com homenagem a Cássia Eller estreia em dezembro; saiba quando e como assistir

Vai ao ar no dia 10 de dezembro o Luau MTV que homenageia Cássia Eller. A data não foi escolhida à toa. É o mesmo dia do aniversário da cantora que, se estivesse viva, faria 63 anos.

O especial vai ao ar gratuitamente pela Pluto TV a partir do meio-dia, e terá a participação de Nando Reis, Céu, Lan Lanh e Os Garotin e apresentação da VJ Sarah Oliveira. Depois, o Luau MTV - Cássia Eller ficará disponível nos canais oficiais da MTV Brasil e da Corona no YouTube.

Além do especial, a Pluto TV prepara um making of com os bastidores do programa e com entrevistas exclusivas com os participantes que também ficará disponível gratuitamente pelos canais da MTV e da Corona, cervejaria patrocinadora do evento.

O especial, gravado em Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, vai trazer seis faixas icônicas da carreira de Cássia, entre elas Segundo Sol e Malandragem, algumas revisitadas com novos arranjos.

Como assistir?

A Pluto TV pode ser assistida via aplicativo instalado em smart TVs, celulares ou tablets ou pelo navegador de internet acessando pluto.tv.