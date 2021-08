Luan Santana e Juliette trocam olhares durante live e fãs apontam romance

A campeã do BBB21, Juliette Freire, participou de uma live com o cantor Luan Santana, a apresentadora Ana Clara e a cantora Luísa Sonza. Durante o evento, Juliette foi indiscreta e perguntou ao cantor sobre namoro.

“Mandaram perguntar várias coisas. Mas eu não vou fazer isso com você. Eu sou uma pessoa muito boa”, disse Juliette. O cantor indaga: “É verdade ou consequência?”. A campeã do BBB21 pergunta na lata: “Você está ficando com alguém?”, prontamente Luan responde: “É verdade sim”, causando histeria na web. Muitos internautas também perceberam um suposto clima de sedução entre Luan e Juliette em vários momentos.