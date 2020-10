Luan, ex-parceiro de Saulo Poncio no duo UM44k, foi criticado após parceria com Vitão

O cantor Luan, ex-parceiro de Saulo Poncio no duo UM44k, anunciou seu novo single "Aê". A música é uma parceria com Vitão. E justamente por isso alguns fãs reclamaram do feat. É que depois que decidiu seguir na carreira solo, foi justamente com Whindersson Nunes que Luan lançou seu último hit "Paraíso".

A música foi lançada na madrugada de sexta-feira e Luan tem recheado seu Instagram com fotos ao lado de Vitão, mesma estratégia que fez há alguns meses, quando lançou a música com Whinderson. É claro que muitos fãs do cantor estão vibrando com a nova música, mas muita gente também demostrou insatisfação