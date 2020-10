Louca por samba e futebol, Rosangela de Jesus representa o Flamengo no 'Musa do Brasileirão'

Musa do Flamengo, Rosangela de Jesus reúne duas paixões brasileiras em uma pessoa só: samba e futebol. A dançarina, empresária e modelo fotográfica exibe nas suas redes sociais seus trabalhos e seu lazer no mundo do carnaval. Com passagens por diversas agremiações, no momento de quarentena Rosangela se dedica a projetos pessoais.

Desfilando desde 2018, Rosangela faz apresentações pelo Brasil, e no último carnaval desfilou pela Renascer de Jacarepaguá, Paraíso do Tuiuti, além de ser musa da União do Parque Curicica. “O samba é minha paixão e é um prazer levar ele por onde vou com minhas apresentações”, revelou a mulata.

Carioca e Flamenguista, possui o cargo de Musa do Brasileirão Flamengo, que conquistou em 2019. Eleita pela votação popular on-line, ela recebeu a faixa em São Paulo, com direito a um desfile de biquíni.

Para acompanhar seus trabalhos e novidades do carnaval Rosangela possui o instagram @show.rosangela e sua vida no futebol as redes sociais são @rosangelamusa que também estão abertos para parcerias.