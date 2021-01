Lore Improta pode ser a nova rainha de bateria da Viradouro

Lorena Improta, noiva do cantor Léo Santana, influenciadora digital e ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' é a mais nova cotada para rainha de bateria da Viradouro. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira após Raissa Machado anunciar sua saída do posto da escola campeã do Carnaval carioca em 2020.

No último Carnaval, Lore desfilou como uma das musas da Viradouro. O nome dela é dado como certo à frente da bateria da vermelho e branco e já era apontado nos bastidores como forte candidata ao títul. A escola deve fazer o anúncio da substituta em breve.