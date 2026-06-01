Lore Improta mostra momento de carinho entre os filhos: 'Gratidão, Deus'
Nas imagens, Liz surge ao lado do irmão cantando uma das músicas mais conhecidas da animação Enrolados
Um momento simples, mas carregado de afeto, emocionou os seguidores de Lore Improta neste domingo, 31. A dançarina compartilhou nas redes sociais um vídeo em que sua filha mais velha, Liz, aparece cantando para o irmão caçula, Levi, em uma tentativa delicada de acalmá-lo.
Com apenas cinco dias de vida, o bebê recebeu uma verdadeira demonstração de carinho da irmã de 4 anos. Tocada pelo momento, Lore resumiu o sentimento em uma breve mensagem publicada junto ao registro: "Gratidão, Deus".
Nas imagens, Liz surge ao lado do irmão cantando uma das músicas mais conhecidas da animação Enrolados, lançada pela Disney em 2010.
A relação entre os dois já vinha sendo celebrada pela família desde antes do nascimento de bebê. Durante a gestação, Lore e o cantor Léo Santana compartilharam diversos momentos da preparação de Liz para a chegada do novo integrante da casa.
O nascimento de Levi
Levi nasceu no dia 26 de maio, em Salvador, após 40 semanas de gestação. O nome carrega um significado especial para os pais e foi revelado durante um emocionante chá de bebê. Levi foi escolhido por representar união e conexão familiar.
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