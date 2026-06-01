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Lore Improta mostra momento de carinho entre os filhos: 'Gratidão, Deus'

Nas imagens, Liz surge ao lado do irmão cantando uma das músicas mais conhecidas da animação Enrolados

Estadão Conteúdo
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Filhos de Lore Improta e Léo Santana (Reprodução / Instagram @loreimprota)

Um momento simples, mas carregado de afeto, emocionou os seguidores de Lore Improta neste domingo, 31. A dançarina compartilhou nas redes sociais um vídeo em que sua filha mais velha, Liz, aparece cantando para o irmão caçula, Levi, em uma tentativa delicada de acalmá-lo.

Com apenas cinco dias de vida, o bebê recebeu uma verdadeira demonstração de carinho da irmã de 4 anos. Tocada pelo momento, Lore resumiu o sentimento em uma breve mensagem publicada junto ao registro: "Gratidão, Deus".

Nas imagens, Liz surge ao lado do irmão cantando uma das músicas mais conhecidas da animação Enrolados, lançada pela Disney em 2010.

A relação entre os dois já vinha sendo celebrada pela família desde antes do nascimento de bebê. Durante a gestação, Lore e o cantor Léo Santana compartilharam diversos momentos da preparação de Liz para a chegada do novo integrante da casa.

O nascimento de Levi

Levi nasceu no dia 26 de maio, em Salvador, após 40 semanas de gestação. O nome carrega um significado especial para os pais e foi revelado durante um emocionante chá de bebê. Levi foi escolhido por representar união e conexão familiar.

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