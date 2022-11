Longe das novelas, Ana Paula Arósio aparece sem maquiagem e com novo visual

Mais uma vez o público contou com um aparecimento relâmpago na mídia da atriz Ana Paula Arósio, de 47 anos. A atriz é uma das 130 mulheres que posaram de "cara lavada", sem maquiagem no livro "Singular", do fotógrafo Jairo Goldflus, lançado na última terça-feira (23). O objetivo da obra é celebrar a beleza em seu estado natural, sem filtros ou maquiagens. Participam do livro anônimas e famosas, como Maria Fernanda Cândido, Fernanda Lima, Luciana Vendramini, além da ex-esposa de Jairo, a atriz Gabriela Duarte e sua filha Manuela, de 16 anos.

Vale destacar que a última vez que Ana Paula Arósio apareceu em público foi no ano de 2020, quando ela se tornou garota-propaganda de um novo produto de transações financeiras de um banco. No comercial, ela brincou com o fato de estar sumida. A atriz vive longe das telas da TV e atualmente se mudou para a Inglaterra com o marido, Henrique Plombom Pinheiro.