Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lollapalooza: Shaquille O'Neal, lenda da NBA, estreia no País com entrada triunfal e pirotecnia

Estadão Conteúdo

Shaquille O'Neal movimentou os curiosos que queriam vê-lo ao vivo como DJ nesta sexta-feira, 20, primeiro dia do Lollapalooza Brasil. Sob o nome artístico DJ Diesel, Shaq agora divide o título de lenda da NBA com a alcunha de maior DJ do mundo.

E não é exagero: com seus 2,16 m, o ex-jogador de basquete se impõe ao entrar no palco. É a estreia dele como DJ no Brasil e, claro, houve uma entrada triunfal com seu show de pirotecnia.

Shaq conseguiu engajar o público logo de cara. Com sua voz rouca e grossa, pediu: "Levantem as mãos para o alto". E foi atendido prontamente.

Shaquille ONeal começou a se dedicar mais profundamente à carreira de DJ depois de sua aposentadoria do basquete, mas sua paixão pela música é de tempos. Ele começou na aparelhagem antes mesmo de começar no esporte, aos 16 anos.

O DJ Diesel se apresenta no Palco Perrys By Fiat, de eletrônica, nesta sexta. No dia, os shows de Doechii e Sabrina Carpenter estão entre os mais aguardados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lollapalooza

Shaquille O'Neal

DJ Diesel
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Quem foi Chuck Norris, que morreu nesta sexta-feira (20)? Relembre trajetória do astro

Chuck Norris se tornou um ícone cultural e ficou conhecido por ser "imortal"

20.03.26 11h32

MÚSICA

Dilsinho e Lary se unem em 'Me Perdeu' e cantor reforça presença da artista no pagode

Cantor afirma que identificação será geral e elogia versatilidade da artista no cenário do samba e pagode

20.03.26 9h10

BBB

BBB 26: Jonas leva punição gravíssima e coloca líder e toda a casa no 'Tá com Nada'

A partir de agora, e por tempo indeterminado, a alimentação da casa fica restrita ao básico: arroz, feijão, café e goiaba

20.03.26 8h41

DANÇA

Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

A bailarina paulistana traz para a capital paraense sua experiência de 25 anos na arte do movimento com foco em técnicas de salsa e o charme da gafieira feminina

19.03.26 13h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Chuck Norris morre aos 86 anos; ator e artista marcial foi astro do cinema de ação

Hollywood lamenta a perda do astro que atuou ao lado de Bruce Lee em 'O Voo do Dragão' e protagonizou 'O Homem da Lei'

20.03.26 11h13

CULTURA

Quem foi Chuck Norris, que morreu nesta sexta-feira (20)? Relembre trajetória do astro

Chuck Norris se tornou um ícone cultural e ficou conhecido por ser "imortal"

20.03.26 11h32

PELA PRIMEIRA VEZ EM BELÉM

Com Mel Lisboa, musical sobre Rita Lee chega ao Theatro da Paz nesta sexta-feira (20)

A montagem será apresentado até dia 22 de março. Peça mistura teatro e música para contar a história de um dos maiores nomes do país

20.03.26 7h30

BBB

BBB 26: Jonas leva punição gravíssima e coloca líder e toda a casa no 'Tá com Nada'

A partir de agora, e por tempo indeterminado, a alimentação da casa fica restrita ao básico: arroz, feijão, café e goiaba

20.03.26 8h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda