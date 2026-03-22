Lollapalooza 2026: Oruã provoca certa confusão, mas conquista público expressivo no festival

A banda Oruã se apresentou no Palco Flying Fish neste domingo, 22, no Lollapalooza Brasil 2026 e provocou certa confusão entre os presentes. O grupo tem o nome muito similar ao nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam.

Do local em que o Estadão acompanhou o show, foram ouvidas perguntas do tipo "mas não é o Oruam?" de alguns membros da plateia. Pouco antes do início da apresentação, questionamentos e conversas similares também foram ouvidas.

Apesar disso, um público expressivo se reuniu e permaneceu em frente ao palco. A apresentação da banda foi muito celebrada entre os presentes. Fãs fiéis, que acompanham o grupo, sorriram e cantaram todas as músicas do setlist.

A banda fez um show muito habilidoso e competente. Ana Zumpano, baterista do grupo, se disse "muito feliz" com a recepção. O Oruã ainda incluiu uma manifestação por Marielle Franco e convidou o cantor Caxtrinho para apresentar a música De Se Envolver, parceria entre ele e a banda.

O grupo toca uma mistura de indie e rock psicodélico. Criado em 2016, no Rio de Janeiro, o grupo foi fundado por Lê Almeida, e é composto atualmente por João Casaes (sintetizadores), Bigu Medine (baixo) e Ana Zumpano (bateria), além do próprio Almeida. Segundo o fundador, a ideia do nome surgiu quando ele assistiu a um show do guitarrista Lee Ranaldo no Brasil, e ouviu o artista pronunciar algo parecido com o que seria o nome da banda.

O grupo não chegou a citar possíveis confusões com o nome do rapper durante a apresentação no Lollapalooza. Em 2024, Oruam foi uma das atrações do evento, e despertou polêmica ao se apresentar vestindo uma camisa com o rosto do pai, Marcinho VP, pedindo liberdade para o homem apontado um dos dois principais líderes da facção Comando Vermelho (CV).

Quem é Oruã?

Desde o lançamento, apesar de o sucesso no Brasil ficar mais restrito aos circuitos musicais independentes, o grupo já lançou quatro álbuns e diversos singles e EPs, incluindo Sem Bênção / Sem Crença (2017), Romã (2019), Íngreme (2021) e Passe (2024), eleito um dos 50 melhores discos nacionais do ano pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Em 2019, o Oruã fez duas turnês internacionais, nos Estados Unidos e na Europa, onde tocaram em casas de shows como a O2 Forum, em Londres, e o Rockefeller Music Hall, em Oslo. Na sequência, conforme informações do selo Transfusão Noise Records, também fundado por Lê Almeida, emendaram uma segunda turnê norte-americana, totalizando cerca de 70 shows fora do Brasil.

O Oruã retornou aos palcos internacionais em 2023, e atualmente se alterna entre apresentações dentro e fora do Brasil. O último lançamento foi o single México Suíte.