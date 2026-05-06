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Livro viral do TikTok, Melhor do que Nos Filmes será adaptado pela Netflix

Lançado em 2023, Melhor do que Nos Filmes foi sucesso mundial de vendas e recebeu uma sequência, Não É Como nos Filmes, já em 2024

Estadão Conteúdo
fonte

Livro "Melhor do que Nos Filmes" (Reprodução /)

Escrito por Lynn Painter e sucesso viral no TikTok, Melhor do que Nos Filmes será adaptado em um filme para a Netflix. A produção baseada no romance será dirigida por Julia Hart, conhecida por A Extraordinária Garota Chamada Estrela e Sou Sua Mulher.

Brincando com os vários clichês da comédia romântica, a trama de Melhor do que Nos Filmes segue Liz, uma garota romântica que sonha em viver um amor como aquele dos filmes que assistia com a mãe. Seu desejo parece próximo de se realizar quando Michael, sua paixão da infância, retorna para sua vida.

Tentando conquistá-lo, ela alista a ajuda de Wes, seu vizinho irritante, mas bonito, que a ajudará a chamar a atenção de Michael. Essa parceria, no entanto, revela que o sonho de Liz pode se tornar realidade de uma forma bem diferente do que ela esperava.

Julia também assinará o roteiro ao lado do marido e parceiro criativo, Jordan Horowitz. Antes da entrada na dupla do projeto, a adaptação teve uma primeira versão escrita por Heather Flanders, do revival de iCarly.

Lançado em 2023, Melhor do que Nos Filmes foi sucesso mundial de vendas e recebeu uma sequência, Não É Como nos Filmes, já em 2024. Na continuação, o relacionamento de Liz e Wes passa por um momento turbulento após o rapaz precisar deixar a faculdade.

Até o momento, nenhum nome foi anunciado para o elenco de Melhor do que Nos Filmes. O filme também não tem data de estreia.

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