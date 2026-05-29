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Livro infantil 'Os Semeadores de Cumaru' é lançado com programação especial em Belém

Evento na Casa Arari reúne contação de histórias, desenhos para colorir e atividades inspiradas na biodiversidade amazônica

O Liberal
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O jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira lançará o livro infantil "Os Semeadores de Cumaru" neste domingo, 31 de maio, às 9h, na Casa Arari (Tv. 14 de Março, 1154), em Belém ()

O jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira lançará o livro infantil "Os Semeadores de Cumaru" neste domingo, 31 de maio, às 9h, na Casa Arari (Tv. 14 de Março, 1154), em Belém. A obra, que aborda a floresta amazônica com humor e aventura, é voltada ao público infantil e promete um evento com literatura e educação ambiental.

Atividades Lúdicas e Educacionais no Lançamento

O evento de lançamento contará com diversas atividades lúdicas. Estão previstas a exibição de vídeos com personagens da fauna amazônica e a presença das crianças citadas na obra. Haverá também contação de histórias e distribuição de lápis para colorir desenhos inspirados no universo do livro.

A Casa Arari, local do lançamento, combina livraria e café, oferecendo produtos marajoaras. O espaço estará aberto para uma manhã focada no imaginário amazônico e na valorização da biodiversidade regional, com acesso livre a crianças e famílias.

Enredo e Personagens de "Os Semeadores de Cumaru"

Com uma linguagem leve e bem-humorada, "Os Semeadores de Cumaru" narra a união de animais da floresta. Eles têm a missão de proteger o cumaruzeiro, uma árvore de grande importância ecológica e econômica para a Amazônia.

Entre os personagens da narrativa estão o macaco-prego, a arara, o papagaio, o tucano e até o vento. Ao lado deles, as crianças Pedro, Beatriz, Edgar, Ben Hur e Oliver atuam como pequenos guardiões da floresta amazônica.

Incentivo à Preservação Ambiental

A obra não se limita ao aspecto lúdico, buscando também estimular o interesse das novas gerações. Ela foca na preservação ambiental e na riqueza natural da Amazônia. O escritor e publicitário Nailson Guimarães, prefaciador do livro, ressalta o caráter educativo e imaginativo da publicação.

Guimarães destaca que "Este livro é um convite para que crianças e adultos descubram que proteger a floresta pode ser também uma aventura divertida, mágica e necessária", reforçando a mensagem central da história.

Cumaru: Importância Ecológica e Econômica

O livro inclui um glossário com informações detalhadas sobre o cumaru, os animais retratados e curiosidades. Ele aborda a vasta biodiversidade amazônica, enriquecendo o conhecimento dos leitores sobre a região.

A publicação também destaca a importância econômica da semente do cumaru. Conhecida internacionalmente como fava tonka, ela é amplamente utilizada nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica, evidenciando seu valor global.

O Cumaru na Bioeconomia Amazônica

A temática do cumaru se alinha às discussões contemporâneas sobre bioeconomia e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Essas questões foram debatidas no 1º ECOCumaru, evento realizado recentemente em Santarém.

Durante o encontro, foi informado que o estado do Pará concentra aproximadamente 80% da produção nacional do fruto. Os municípios de Santarém, Oriximiná e Curuá são os principais produtores. O evento reuniu especialistas, produtores e pesquisadores.

O objetivo do 1º ECOCumaru foi discutir o fortalecimento da cadeia produtiva do cumaru. Além disso, buscou-se destacar sua relevância para a economia da "floresta em pé", promovendo um uso sustentável dos recursos.

Ao unir fantasia, informação e identidade regional, "Os Semeadores de Cumaru" transforma a literatura infantil. A obra se torna uma poderosa ferramenta de sensibilização ambiental, aproximando as crianças do universo amazônico pela imaginação e afetividade.

Serviço

  • Lançamento: "Os Semeadores de Cumaru"
  • Autor: Paulo Roberto Ferreira
  • Data: 31 de maio (domingo)
  • Horário: 9h
  • Local: Casa Arari (Trav. 14 de Março, 1154)
  • Programação: Contação de histórias, vídeo temático e atividades infantis
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