Livro de colorir de Caio Ariel, o 'Tradutor Paraense', tem lançamento em Belém

O livro de colorir Tradu Goods – O Livro de Colorir do Tradutor Paraense, idealizado pelo criador de conteúdo Caio Ariel, conhecido como Tradutor Paraense, terá seu lançamento oficial nesta quinta-feira, dia 23 de julho, às 18h30. O evento ocorrerá na Loja Raízes Paraenses, situada no Mercado de São Brás, em Belém.

A obra reúne 40 ilustrações inéditas inspiradas em expressões populares, costumes, paisagens e cenas do cotidiano amazônico. O objetivo é proporcionar uma experiência divertida para crianças, jovens e adultos, valorizando a identidade cultural paraense por meio da criatividade, da nostalgia e do orgulho regional.

Conhecido por traduzir com humor as expressões típicas do Pará, o Tradutor Paraense transformou seu conteúdo digital em um produto que aproxima o público da cultura local. O livro convida os leitores a colorir cenários, personagens e situações do imaginário paraense, reforçando o sentimento de pertencimento e valorização das raízes amazônicas.

Celebração da cultura paraense

Segundo Caio Ariel, criador do projeto, o livro nasceu do desejo de eternizar o carinho que os paraenses têm pela própria identidade. Ele explica a motivação da obra: “O Tradutor Paraense sempre teve como missão mostrar que o nosso jeito de falar, de viver e de enxergar o mundo é motivo de orgulho. O Tradu Goods nasceu justamente para isso: proporcionar um momento de diversão enquanto as pessoas revisitam memórias, reconhecem situações do nosso cotidiano e celebram a cultura paraense de uma forma leve e criativa. É um livro feito para todas as idades e para quem ama o Pará.”

Detalhes da obra e onde comprar

Além das ilustrações exclusivas, o livro possui acabamento em capa dura, papel de alta gramatura e acompanha uma folha de acetato para proteger as páginas durante a pintura. A edição é limitada.

O lançamento contará com sessão de autógrafos, encontro com seguidores e venda dos exemplares. A pré-venda, disponível na Loja Tradutor Paraense, loja oficial do criador, permite que os fãs assegurem um exemplar da edição limitada antes do evento.

A expectativa é reunir fãs do criador de conteúdo, colecionadores, famílias e admiradores da cultura amazônica em uma noite de celebração da identidade paraense.