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Perfil de Marília Mendonça publica homenagem no dia em que cantora faria 31 anos; confira

Celebrado pelos fãs como 'Marília Day', a data marcado é também pelo lançamento da inédita 'Tudo Vai Ficar Bem'

Amanda Martins

22 de julho de 2026 às 11:22

Marília Mendonça

Marília Mendonça ( Foto: Reprodução/ Instagram )

O dia 22 de julho voltou a reunir lembranças, homenagens e música em torno de um dos maiores nomes da música brasileira. Nesta quarta-feira, data em que Marília Mendonça completaria 31 anos, a equipe responsável pelo perfil oficial da cantora relembrou a sua trajetória e destacou o impacto de sua carreira.

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A homenagem veio acompanhada de um vídeo que reúne diferentes momentos de Marília. Nas imagens, é possível ver ela cantando nos palcos, interagindo com o público, sorrindo nos bastidores e vivendo momentos ao lado do filho, Léo.

Segundo o post, a sertaneja transformou a forma de contar histórias por meio das canções e abriu espaço para novas gerações de mulheres no sertanejo. "Antes da Marília, existia um jeito de contar histórias. Depois da Marília, nunca mais foi o mesmo", iniciam. 

Em seguida, também é ressaltando que a cantora rompeu barreiras ao longo da carreira e deixou um legado que permanece presente na música e na memória do público.

"Marília não fez apenas história. Ela é a história. A mulher que quebrou paradigmas, abriu caminhos e deixou marcas que o tempo não apaga", continuam. 

Ainda de acordo com a homenagem, o legado de Marília continua vivo por meio de suas músicas e das lembranças compartilhadas pelos fãs. "Celebrar a Marília nunca foi sobre uma única data. É sobre carregar sua coragem, sua verdade, sua força e seu amor por onde a vida passar", afirmam. 

O dia também está sendo marcado pelo lançamento da canção póstuma "Tudo Vai Ficar Bem", disponibilizada nas plataformas digitais.

Escrita por Marília Mendonça em parceria com outros compositores, a música inédita chega ao público quase quatro anos após a morte da artista, que faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.

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