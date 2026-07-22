Veja quem é Rhuana Rodrigues, namorada de ex da Preta Gil atacada na web após documentário

A repercussão do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", lançado na segunda-feira (20), ultrapassou as declarações sobre Rodrigo Godoy e passou a atingir também a atual companheira do personal trainer. Rhuana Rodrigues recebeu uma série de comentários críticos em publicações no Instagram após a produção relembrar o fim do casamento entre Godoy e Preta.

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Nas redes sociais, internautas deixaram mensagens direcionadas à carioca de 37 anos, que mantém um relacionamento com o empresário. Godoy e Rhuana estão juntos desde 2025.

Entre os comentários, alguns usuários a acusaram de ter sido a pivô da separação entre Rodrigo e a cantora.

"Treina leve para não ter o azar de cair na cama de um hospital", disse um. "Cuidado para não cair doente, hein", comentou outro. Os comentários foram apagados pela musa fitness do post.

No entanto, a mulher apontada por Preta Gil como envolvida na traição foi Ingrid Lima, que na época trabalhava como stylist da artista.

Quem é a atual namorada de Rodrigo Godoy?

Rhuana é mãe de uma menina de oito anos, e costuma compartilhar nas redes sociais conteúdos sobre treinos de musculação, além de momentos com a família e com Rodrigo.

Repercussão

A onda de críticas ocorreu após o lançamento do documentário que relembra a trajetória de Preta Gil durante o tratamento contra o câncer.

Na última terça-feira (21), Godoy também se manifestou sobre a repercussão da obra. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, ele rebateu as críticas e afirmou conhecer bastidores da vida de pessoas que comentaram o caso.

"Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", afirmou.