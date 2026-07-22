Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Veja quem é Rhuana Rodrigues, namorada de ex da Preta Gil atacada na web após documentário

Internautas associaram a carioca à traição mencionada por amigos de Preta na produção da TV Globo

O Liberal
fonte

O personal trainer Rodrigo Godoy assumiu publicamente o namoro com a carioca Rhuana Rodrigues em agosto de 2025 (Reprodução/ Redes sociais)

A repercussão do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", lançado na segunda-feira (20), ultrapassou as declarações sobre Rodrigo Godoy e passou a atingir também a atual companheira do personal trainer. Rhuana Rodrigues recebeu uma série de comentários críticos em publicações no Instagram após a produção relembrar o fim do casamento entre Godoy e Preta.

VEJA MAIS

image Ex-marido de Preta Gil reage à polêmica de traição após doc e ameaça: 'Vocês têm telhado de vidro'
Empresário foi citado por Carolina Dieckmann e Gominho ao abandonar e trair Preta Gil quando a artista descobriu o câncer

image Carolina Dieckmann relembra impacto da traição na vida de Preta Gil: 'Foi a porrada maior do câncer'
Documentário sobre a vida da cantora, que foi ao ar na última segunda-feira (20), abordou o fim do casamento com Rodrigo Godoy

image Francisco Gil emociona ao lembrar um ano da morte de Preta Gil: 'Eu sinto você'
Filho da cantora compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais e disse que mantém a mãe viva nas lembranças e nos momentos do cotidiano

Nas redes sociais, internautas deixaram mensagens direcionadas à carioca de 37 anos, que mantém um relacionamento com o empresário. Godoy e Rhuana estão juntos desde 2025.

Entre os comentários, alguns usuários a acusaram de ter sido a pivô da separação entre Rodrigo e a cantora.

"Treina leve para não ter o azar de cair na cama de um hospital", disse um. "Cuidado para não cair doente, hein", comentou outro. Os comentários foram apagados pela musa fitness do post. 

No entanto, a mulher apontada por Preta Gil como envolvida na traição foi Ingrid Lima, que na época trabalhava como stylist da artista.

Quem é a atual namorada de Rodrigo Godoy?

Rhuana  é mãe de uma menina de oito anos, e costuma compartilhar nas redes sociais conteúdos sobre treinos de musculação, além de momentos com a família e com Rodrigo.

Repercussão 

A onda de críticas ocorreu após o lançamento do documentário que relembra a trajetória de Preta Gil durante o tratamento contra o câncer.

Na última terça-feira (21),  Godoy também se manifestou sobre a repercussão da obra. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, ele rebateu as críticas e afirmou conhecer bastidores da vida de pessoas que comentaram o caso.

"Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Rodrigo Godoy

ex marido de preta gil

preta gil câncer

celebridades

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VEJA COMO AJUDAR

Autor paraense transforma leitores em apoiadores para levar romance à Bienal do Livro

Campanha pretende arrecadar R$ 4 mil para despesas com passagens, transporte e hospedagem

25.07.26 8h15

CINEMA

Filme de Elize Matsunaga na Netflix: veja o que é real e o que foi adaptado na obra

O filme “Elize: Sombras de uma Mulher”, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (22), revisita um dos crimes de maior repercussão do Brasil

24.07.26 13h15

INÉDITO

As divas juntas! Viviane Batidão e Zaynara lançam 'Seu Novo Eu', em primeira parceria musical

Single que, já está disponível nas plataformas digitais, transforma uma decepção amorosa em mensagem de autoestima

24.07.26 11h20

INUSITADO

Sem carros, Joelma se diverte ao chegar de 'bicitáxi' para show em Afuá; vídeo

A artista paraense foi atração do Festival do Camarão no munícipio na quarta-feira (23)

24.07.26 9h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Moda streetwear, brechós e futebol: camisas de Remo e Paysandu ganham as ruas de Belém

Peças que antes eram usadas apenas nos estádio e nas periferias ganharam espaço na moda urbana, impulsionadas pelo crescimento dos brechós, do colecionismo e da valorização da identidade paraense

25.07.26 8h00

NEGOCIARAM O INEGOCIÁVEL?

Saiba qual condição Vini Jr teria imposto para voltar a namorar com Virginia

Suposto acordo entre o casal teria sido feito durante a reconciliação; Virginia Fonseca e Vini Jr. não confirmaram a informação

25.07.26 0h19

NOVELA

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

24.07.26 21h50

VEJA COMO AJUDAR

Autor paraense transforma leitores em apoiadores para levar romance à Bienal do Livro

Campanha pretende arrecadar R$ 4 mil para despesas com passagens, transporte e hospedagem

25.07.26 8h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda