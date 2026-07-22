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Ex-marido de Preta Gil reage à polêmica de traição após doc e ameaça: 'Vocês têm telhado de vidro'

Empresário foi citado por Carolina Dieckmann e Gominho ao abandonar e trair Preta Gil quando a artista descobriu o câncer

O Liberal
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Rodrigo Godoy afirmou que conhece os bastidores da vida de pessoas que o criticaram e insinuou que pode revelar informações sobre elas (Instagram/ rodrigogodoy_)

Um dia após o lançamento do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais para responder às declarações feitas sobre ele na produção. Na produção, amigos e familiares relembram momentos vividos pela artista durante o tratamento contra o câncer, incluindo o impacto do fim do casamento com o empresário que incluiu traições

Confira o vídeo:

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Em vídeos publicados nos Stories do Instagram na terça-feira (21), Rodrigo reagiu às críticas e fez declarações em tom de ameaça, afirmando que conhece os bastidores da vida de pessoas que comentaram o fim da relação com Preta.

Sem citar nomes diretamente, ele afirmou que conviveu por anos nos bastidores e presenciou situações envolvendo pessoas que agora o criticam.

"Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", disparou. 

Em outro trecho, Rodrigo insinuou conhecer episódios da vida pessoal de outras pessoas e sugeriu que poderia expor essas informações.

"Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de fulano e de fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?", afirmou. 

Polêmica

A atriz Carolina Dieckmann afirmou que a separação representou um dos momentos mais difíceis enfrentados pela artista durante a doença.

"A doença da Preta tem um agravante muito grande, que foi vir com o fim do casamento do jeito que foi. Naquele momento, foi a porrada maior do câncer", disse.

Já o apresentador Gominho contou que decidiu deixar Salvador para morar com Preta ao perceber que ela enfrentava o tratamento sem o apoio do então marido. "Era o ex-marido traindo e ela fazendo quimio. Aí eu falei: 'Não tem condição. Vou para lá'", relatou no documentário.

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