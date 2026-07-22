Morre Luiz Carlos Barreto, referência do Cinema Novo e da produção audiovisual brasileira

Aos 98 anos, cineasta participou de um dos principais movimentos do cinema nacional e também construiu carreira como jornalista e fotógrafo

O renomado cineasta e jornalista Luiz Carlos Barreto, ícone do cinema nacional, morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, localizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

Conhecido carinhosamente como Barretão, o produtor e diretor construiu uma trajetória de mais de 60 anos dedicada ao audiovisual. Ele é considerado um dos grandes nomes da história do cinema brasileiro.

Barreto foi um dos integrantes do Cinema Novo, movimento que revolucionou a produção cinematográfica nacional na década de 1960. Essa corrente artística era marcada pelo realismo e pela crítica social, em um período conturbado da ditadura militar.

A carreira de jornalista e a paixão pelo cinema

Antes de alcançar o estrelato como produtor de cinema, o cearense de Sobral trilhou outra carreira: a de jornalista. Ele escrevia para o jornal do Partido Comunista, que era considerado ilegal na época.

Preocupada com as possíveis perseguições políticas, sua mãe incentivou a mudança para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, Luiz Carlos Barreto se destacou como repórter e fotógrafo da revista “O Cruzeiro”.

Como correspondente na Europa, o jornalista fotografou diversas celebridades internacionais. Entre elas estavam Frank Sinatra, o presidente cubano Fidel Castro e a atriz Marilyn Monroe.

O encontro com Glauber Rocha e a descoberta do cinema

A transição para o cinema ocorreu durante uma viagem à Bahia, a trabalho para “O Cruzeiro”. Foi lá que Barretão conheceu Glauber Rocha, enquanto acompanhava as filmagens de “Barravento”.

Em uma entrevista concedida a Pedro Bial, Luiz Carlos Barreto recordou o momento. “Era uma cena que o Glauber estava dirigindo uma roda de samba. No intervalo daquele plano, daquele take, o Glauber saiu andando comigo por uma praia.