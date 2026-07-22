Marília Mendonça: Relembre a relação da cantora com o Pará, onde iniciou a carreira nos palcos

O primeiro show profissional da sertaneja ocorreu na cidade de Itaituba, no dia 8 de agosto de 2015

O Pará ocupa um lugar especial na trajetória de Marília Mendonça. Nesta quarta-feira (22), quando a cantora completaria 31 anos, fãs também relembram a história construída pela artista no estado, onde realizou o primeiro show profissional da carreira, gravou um dos principais projetos audiovisuais e dividiu os vocais com uma importante artista da região.

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Marília morreu em 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, em Minas Gerais. Para matar a saudade, confira alguns dos momentos que marcaram essa relação com o público paraense:

Primeiro show profissional foi no Pará

Foi em Itaituba, no sudoeste paraense, que a cantora realizou o primeiro show profissional da carreira em 2015.

Na época, mesmo no início da trajetória como intérprete, Marília já acumulava sucessos nas rádios e chegou à cidade com grande expectativa do público. A apresentação teve ingressos esgotados e marcou o início de uma relação que se fortaleceria nos anos seguintes.

Depois da estreia, a artista passou a incluir o Pará com frequência em suas turnês, retornando ao estado para apresentações na capital e em municípios do interior.

Belém abriu o projeto "Todos os Cantos"

Entre os momentos mais marcantes dessa ligação está a escolha de Belém para dar início ao projeto "Marília Mendonça – Todos os Cantos", em 2018.

A capital paraense foi a primeira cidade a receber o formato, que percorreu o Brasil com apresentações gratuitas em espaços públicos.

Antes do anúncio oficial, a cantora mobilizou os fãs ao espalhar pistas pela cidade por meio de outdoors e panfletos distribuídos no centro comercial de Belém. O show foi realizado na Praça do Relógio, no bairro da Cidade Velha, e reuniu milhares de pessoas.

A apresentação também foi registrada para integrar o DVD-documentário do projeto e marcou o lançamento oficial da música "Ciumeira", um dos maiores sucessos da carreira da artista.

Parceria com Joelma

Ainda em 2018, Marília Mendonça dividiu os vocais com a cantora paraense Joelma na música "Perdeu a Razão".

A faixa aborda a violência doméstica e reuniu duas artistas de grande projeção nacional.

A última apresentação em Belém

O último show de Marília Mendonça no Pará aconteceu em 14 de agosto de 2019, no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

A apresentação contou com participação da dupla Hugo e Guilherme e integrou a agenda de shows da cantora antes da interrupção das atividades do setor de eventos provocada pela pandemia de Covid-19.