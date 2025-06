Lívia Andrade relata os 40 minutos em avião com falha mecânica durante o voo

A apresentadora Lívia Andrade estava entre os passageiros do avião de pequeno porte que precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, após uma falha no trem de pouso. Neste domingo, 1, ela relatou ao programa Fantástico, da TV Globo, como foram os 40 minutos de tensão a bordo da aeronave.

Segundo Lívia, o voo já parecia fora do comum durante a aproximação para o pouso. O alerta aumentou quando ela percebeu que o piloto tentou aterrissar, mas precisou arremeter logo em seguida. "Olhei pela janela, vi que tentaram pousar e arremeteram. Daí já me chamou atenção", contou.

Com a baixa altitude, o sinal de celular voltou, e ela conseguiu enviar uma mensagem rápida ao irmão, avisando sobre a situação. "Falei: 'Alan, reza pela gente. Pede pra mãe rezar pela gente'", lembrou.

Em meio à incerteza, Lívia conta que chegou a se despedir da família e reforçou informações importantes relacionadas a senhas pessoais. Disse que se agarrou à fé - é devota de Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos, cuja imagem estava no avião. "Rezei todas as orações que sabia de cor naquele momento", afirmou.

O que aconteceu com o avião?

O incidente aéreo ocorreu após um avião de pequeno porte, modelo King Air Beechcraft E90 e prefixo PT-LHZ, que havia partido de Goiás com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, declarar problemas no sensor do trem de pouso.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) explica, em seu site, que o trem de pouso é toda a estrutura que suporta o peso da aeronave quando em contato com o solo ou com a água, e que inclui um mecanismo para amortecer o impacto do pouso. A estrutura abrange as rodas principais, a roda de cauda e o patim da cauda.

Diante da falha, o piloto sobrevoou a capital por alguns minutos para reduzir a quantidade de combustível e deixar o bimotor mais leve, até conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí, por volta das 19h38.

Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, acompanhou a ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros deslocou oito viaturas para o aeroporto. O pouso ocorreu sem incidentes, após o sistema do trem de pouso voltar a funcionar.

A bordo estavam sete pessoas: o piloto, o copiloto e cinco passageiros - entre eles, a apresentadora Lívia Andrade.