Cultura

Live Nation anuncia novo horário para os shows do Bad Bunny no Brasil

Saiba quando serão as apresentações e abertura dos portões

Estadão Conteúdo
fonte

Bad Bunny alcançou o feito histórico de primeiro álbum em espanhol a levar a principal categoria do Grammy em 2026 (Instagram @badbunnypr)

Bad Bunny vem ao Brasil para duas apresentações em São Paulo, no Allianz Parque. Programados para 20 e 21, os shows tiveram alteração em seu horário, conforme informado pela Live Nation.

Anteriormente previstas para se iniciarem às 21h, as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e ocorrerão a partir das 20h30. Já a abertura dos portões se dará às 16h.

O ano já se iniciou movimentado para o artista. Além da vitória de três Grammys na edição de 2026, o cantor também se apresentou no intervalo do Super Bowl, marcada como a performance mais assistida em toda a história do evento.

O sucesso de sua apresentação foi tamanho que impactou diretamente na percepção do Brasil perante Bad Bunny. Os streams do artista aumentaram em 426% no Spotify e os ingressos restantes para a estreia do artista no Brasil se esgotaram.

