Live debate a relação entre cinema e literatura

O escritor Edyr Augusto Proença e o crítico de cinema Marco Antônio Moreira estarão juntos na live do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), nesta quinta-feira (19), debatendo sobre Adaptações de Cinema e Literatura. A programação será às 20h, no instagram do CEC.

Na última semana de cada mês o CEC promove discussões em torno da sétima arte. E de acordo com Marco Antônio, organizador do evento, falar sobre as adaptações da literatura para o cinema sempre é assunto presente e atual nas rodas de debate.

"Algo que me incomoda é escutar com frequência que a história ficou melhor no livro ao filme. Tudo bem que às vezes fica melhor, mas a questão é que é importante pensar que se trata de abordagens diferentes", explica Marco Antônio.

Pensando nesse tema, o crítico de cinema convidou o escritor, cronista, radialista e jornalista Edyr Augusto Proença, que disse que vai levar para a live um bate-papo de modo informal como forma de colocar em questão alguns pontos determinantes sobre a temática.

"Eu sou de uma geração que se formou indo ao cinema. E com relação ao tema escolhido é bom levar em consideração que nem toda adaptação precisa ser fiel. Na adaptação dos meus livros eu não vou discutir sobre o roteiro. Eu prefiro os livros, pois por meio deles eu crio tudo na minha cabeça", destaca o escritor, que acrescenta ainda que há diferença entre o roteiro de livros e filmes, já que são linguagens diferentes.

Em torno dessa abordagem, Edyr Augusto vai levar ao bate-papo alguns exemplos de adaptações que fizeram sucesso na história do cinema. E sobre a iniciativa, o escritor ressaltou que falar de arte é sempre essencial, mas nesse período de pandemia é mais urgente ainda, uma vez que no isolamento as lives salvaram muita gente.

"Com a pandemia ficou ainda mais claro a importância da arte para todos nós. As lives surgiram em uma grande proporção e foi a saída tanto para os artistas quanto para as pessoas. E essa live será mais um canal para atingir diversas pessoas com esse assunto que considero de grande importância", destaca Edyr.

O CEC foi fundado em 1962 e durou até os anos 70. Em 2015, Marco Antônio Moreira pediu autorização para a retomada do centro. Na volta com as atividades, entre as ações ele promove um debate no final de a cada mês sempre chamando convidados. Quando começou a pandemia, as atividades deram uma pausa e somente no mês de junho começou a promover as lives.

"De início ficamos bastante abalados e não tínhamos estrutura emocional para dar continuidade com o trabalho, mas em junho conseguimos retomar com as lives", disse Marco Antônio. Quem quiser acompanhar o debate é só acompanhar pelo instagram do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC).

Edyr Augusto é jornalista, escritor, dramaturgo e diretor de teatro, trabalhou como radialista e redator publicitário. Filho do escritor e radialista Edyr de Paiva Proença, iniciou sua carreira como dramaturgo no final dos anos 1970; já sua estreia como romancista se deu em 1998, com a publicação de Os Éguas.