Live com vencedores do prêmio Sesc 2021, acontece hoje, 18, no youtube

Fábio Castro é paraense e jornalista de formação, além de ser professor universitário. Ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura de 2021 na categoria romance, com o livro 'O réptil melancólico', que aborda temas como colonialidade, colonialismo e colonização. O outro ganhador, foi o jornalista Diogo Monteiro, que ganhou na categoria conto, com o chamado 'O que a casa criou', que trata a possibilidade de se deparar com o inusitado.

Os dois irão participar da live que será transmitida no canal no youtube do Grupo Editorial Record, às 19h. Fábio e Diogo, falarão mais sobre os seus livros, e o processo de escrita.

O cuncurso para escolher o vencedor do prêmio de literatura deste ano, passou pro diversos processos até a escolha final. Os trabalhos são inscritos pela internet, de forma gratuita, e são avaliados por escritores profissionais que selencionam as obras, a partir de critérios de qualidade literária.

Os livros 'O réptil melâncolico' e 'O que a casa criou' serão publicados pela editora Record, em outubro deste ano.