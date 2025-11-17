Capa Jornal Amazônia
Live-action de 'Moana' ganha primeiro teaser

Catherine Lagaaia assume seu primeiro papel de destaque em Hollywood

Estadão Conteúdo
fonte

Moana Live Action (Reprodução / Instagram @disneystudios)

Próximo remake live-action da Disney, Moana teve seu primeiro teaser revelado nesta segunda-feira, 17. A prévia, que traz uma nova versão da canção How Far Ill Go, mostra Moana (Catherine Lagaaia) começando sua aventura marítima, além de dar alguns pequenos vislumbres do semideus Maui (Dwayne The Rock Johnson) e seus poderes.

Thomas Kail (Hamilton) comanda o remake, assumindo o posto dos diretores originais Ron Clements, Don Hall e John Musker. Roteirista da animação original de 2016, Jared Bush assina o script do live-action ao lado de Dana Ledoux Miller, com quem escreveu a sequência animada de 2024.

Catherine Lagaaia assume seu primeiro papel de destaque em Hollywood, vivendo uma das personagens de maior sucesso da Disney dos últimos anos, originalmente dublada por Aulii Cravalho. Dwayne Johnson, que dublou Maui na animação original, retorna ao papel para o live-action.

A nova versão de Moana estreia nos cinemas em julho de 2026. A animação original e sua sequência estão disponíveis para streaming no Disney+.

