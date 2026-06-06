Lipe Lucena abre o Parárraiá 2026 e promete levar o rock doido para o Brasil

O cantor Lipe Lucena foi o responsável por abrir a programação do Parárraiá 2026, na noite desta sexta-feira (5), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Com entrada gratuita, o evento marca o início de mais uma edição da festa junina promovida pelo Governo do Pará, que neste ano ocorre em dois finais de semana pela primeira vez.

Natural de Pernambuco, Lipe Lucena é um dos nomes em ascensão no cenário do forró e do piseiro e foi a primeira atração a subir ao palco, animando o público que começou a ocupar o espaço do festival. A programação da noite ainda conta com shows de Henrique & Juliano, Mari Fernandez e Gigio Boy.

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Durante a apresentação, o artista surpreendeu ao incluir no repertório um momento dedicado ao rock doido, ritmo tradicional da cultura paraense. A reação do público chamou a atenção do cantor, que destacou a força do gênero no Estado.

"Eu não tinha noção do que era o rock doido até a hora do meu show. Foi o momento que o pessoal foi mais à loucura e foi nesse momento que eu vi o peso que tem o rock doido aqui no Pará", afirmou.

A energia da plateia durante o momento dedicado ao ritmo paraense impressionou o artista. Após sentir a resposta do público, Lipe Lucena revelou o desejo de apresentar o gênero em outras regiões do país. "Vou querer levar o rock doido para outros estados do Brasil", disse o cantor.