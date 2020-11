Lilia Cabral volta aos palcos do teatro com o espetáculo 'A Lista'

Depois de cinco anos, Lilia Cabral volta aos palcos do teatro, porém, em uma apresentação sem plateia. O espetáculo de comédia “A Lista” será transmitido gratuitamente e ao vivo nesta quinta, 5, a partir das 20h30, pelo Canal Like (530 da Claro) e também pelos canais no Youtube do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRJ) e do Sesc em Minas (SescemMinasGerais).

Outra novidade é que a atriz contracena com a filha, Giulia Bertolli. A peça foi escrita por Gustavo Pinheiro e tem direção de Guilherme Piva.

Lilia Cabral interpreta Laurita, uma aposentada trancada no apartamento em Copacabana, Rio de Janeiro, que evita se contaminar com o vírus que se espalhou pelo mundo. Quem passa a ajudá-la com as compras do supermercado é uma vizinha, a jovem Amanda (Giulia Bertolli). A nova rotina vai mexer com o cotidiano, as lembranças e os sentimentos das duas.

A apresentação de “A Lista” contará com tradução em libras e áudio descrição. Além disso, durante a transmissão, o público poderá realizar doações através de QR Code para o Mesa Brasil Sesc, ação de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Agende-se:

Espetáculo on-line “A Lista”

Dia: Quinta, 5/11

Hora: 20h30

Local: Transmissão on-line e gratuita pelo Canal Like (530 da Claro) e pelos canais do Youtube do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRJ) e do Sesc em Minas (SescemMinasGerais).